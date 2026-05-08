声優の小松未可子が8日までにXを更新。アニメ監督の佐藤竜雄さんの訃報を受け、追悼した。小松は、佐藤さんの代表作のひとつであるテレビアニメ「モーレツ宇宙海賊」で主人公、加藤茉莉香の声を担当した。「竜雄監督。モーレツ宇宙海賊でまだまだ新人の自分を、加藤茉莉香と共に育てて頂きました。美味しいモツ鍋を皆で囲んで食べて飲んで…青春のような思い出が沢山です」と振り返った。続けて「それから度々作品とのご縁もあり…