竜雄監督。

モーレツ⭐︎宇宙海賊でまだまだ新人の自分を、加藤茉莉香と共に育てて頂きました。美味しいモツ鍋を皆で囲んで食べて飲んで…青春のような思い出が沢山です。それから度々作品とのご縁もあり…まだまだ、ご一緒したかったです。感謝してもしきれません。心よりご冥福をお祈りいたします。