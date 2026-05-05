冷やし中華はじめました〜」でおなじみの歌ネタ芸人・AMEMIYAが、5月4日放送の『大悟の芸人領収書』（日本テレビ系）に出演。我が子の溺愛ぶりが話題となっている。「この日の企画は『こどもの日親子参観SP』ということでパパ芸人が登場。パンサー尾形貴弘さんと8歳の娘、かもめんたる・岩崎う大さんと12歳長男と10歳長女、そしてAMEMIYAさんは8歳の長男・こうた君とともに登場しました」（芸能記者）2児の父であるAMEMIYA。自