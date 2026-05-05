5月3日、クイズバラエティ番組『有吉クイズ』（テレビ朝日系）が放送された。人気企画『有吉密着プライベートQ』では、有吉弘行が妻が紛失したイヤリングを探す様子が取り上げられ、その高級アクセサリーに注目が集まっている。「番組では、奥さんが子どもと公園で遊んでいる際に片方のイヤリングを紛失したことが明かされ、有吉さんが自ら捜索に乗り出す展開となりました。これまで同企画は、SMショップ巡りやバストケアの体験