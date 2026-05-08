1日に第1子出産を発表したモデルでタレントの藤田ニコル（28）が8日、自身のXを更新。たった“5文字”の投稿に共感が集まっている。藤田は午前5時半過ぎに「ね...むい...」と短くポスト。育児でまとまった睡眠が取れず、思わずつぶやいたものとみられる。この投稿に「子育てのこの時期なかなか寝れないよね娘ちゃん寝てる時に少しでも一緒に寝てね！」「私も毎日寝れなすぎて寝不足きついよね」「寝れる時に休んでね」「たくさ