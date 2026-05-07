アストロズ今井達也投手（27）の公認そっくりさんとして活動する、お笑い芸人の今丼達也が7日までにXを更新し「今回の件ですが、当事者としっかり話しあい、しっかり謝罪し和解しました」と投稿した。今丼をめぐっては、一部からXで「今丼さんの分の福岡遠征のチケット代と宿泊代をFFさんと立て替えているのに私をブロックして逃げました今後被害がないように皆さんもお気を付けください」と指摘されていた。今丼は、4日午前に「