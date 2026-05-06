声優で舞台女優の佐藤舞（31）が6日、自身のSNSを更新し、数年前に結婚していたことを公表。第1子を妊娠したことを報告した。「本日誕生日を迎えました！」と31歳の誕生日を迎えたことを明かし、「たくさんのお祝いの言葉、ありがとうございます！」と感謝。「そしていつもお世話になっている関係者の皆様、応援してくださっている皆様へご報告です」と記し、直筆の文書を投稿した。文書では「皆様へ私事ではございますが