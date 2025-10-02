「JR東日本」と「日立」と共同検証する「AIエージェント」…鉄道はAIでどう変わる？

近年は、生成AIを活用してDXを推進する企業が増えてきた。生成AIとは、学習した膨大なデータに基づき、新たな画像や音声、動画、テキストなどを自動的に生成するAIのことだ。

いっぽう鉄道事業者であるJR東日本も、DXを推進する企業の一つだ。同社は、日立製作所（以下、日立）と共同で、鉄道運行管理システムにて「AIエージェント」を導入する検証を本年9月ごろから始める。これは、日本の鉄道で初めての取り組みだ。

この「AIエージェント」とは何か。その導入で鉄道運行管理システムがどう変わるのか。今回はそれらを探ってみた。

結論から言うと、「AIエージェント」は、JR東日本の社員の業務を支援するシステムだ。鉄道運行管理に必要な膨大な知識やノウハウをデータ化し、それに基づいて故障箇所の特定し、対応方法をAIが自動的に生成する。つまり、運行管理に関わる指令員や、故障に対応する社員に判断材料を提供し、負担を軽減するシステムなのだ。

本年6月10日には、日立製作所（以下、日立）が、鉄道運行管理に特化した「AIエージェント」を発表した。この発表で、日立とJR東日本が「東京圏輸送管理システム（ATOS）」における「AIエージェント」活用に向けた共同検証を本年9月から進めると合意したことが明らかになった。

ここで紹介したATOS（アトス）は、JR東日本の首都圏在来線の運行管理システムだ。1日数百万人が利用する鉄道ネットワークの主要線区の統括・制御を行っている。

ATOSは、JR東日本の「東京総合指令室」の業務の一部を自動化し、そこで働く指令員の負担を軽減している。「東京総合指令室」は、JR東日本の首都圏在来線を一括管理する施設で、同社の鉄道輸送の司令塔ともいうべき存在だ。

もし、ATOSでトラブルが発生すると、指令員たちの負担が増えてしまう。世界最大規模の鉄道管理システムであるゆえに、構造が複雑で、対応がむずかしいからだ。

もちろん、ATOSのトラブルへの対応方法をまとめたマニュアルは存在する。ただし、指令員がそれを読んで操作するだけでは対応できず、JR東日本のベテラン社員や、ATOSを開発した日立の社員の支援を求めることもある。また、故障箇所の特定し、その対応方法を探し出し、復旧させるだけでも時間と労力を必要とする。

ATOSの復旧が遅れると、その分だけ指令員の負担が増えてしまう。このため、トラブル対応を容易にして、指令員の負担を軽減する技術が求められていた。

「AIエージェント」の共同検証

そこでJR東日本は、日立と共同で、「AIエージェント」の共同検証を始めることにした。日立のニュースリリース（本年6月10日付）に掲載された図には、「AIエージェントによる故障箇所の特定・対応方針の提案で指令員の判断を支援」と記されている。筆者はこれだけを見て、ATOSのトラブル対応の迅速化が狙いであるように感じた。

そこで筆者は、「AIエージェント」の開発に携わった日立に、その共同検証の目的を確認した。すると、「労働人口の減少に伴う指令員の人員不足を考慮し、設備故障対応の時間・工数削減効果の分析」との回答が返ってきた。なお、将来的な指令員の削減は、現時点では対象外だそうだ。

日立は、まず鉄道運行管理に特化した大規模言語モデル（LLM）を開発した。鉄道運行管理に関わる「膨大な情報」を収集し、それらをデジタルデータに変換し、学習させたのだ。

ここで言う「膨大な情報」とは、大量のデータベースに加え、指令員に求められる高度な専門知識やノウハウだけでなく、過去の事例や仕様などを指す。具体的に言うと、JR東日本が保有するドキュメントだけでなく、これまで明文化されていなかったJR東日本や日立のノウハウ、暗黙知（同業者の間で暗黙の了解で共有されている知識）、そしてJR東日本のベテラン社員のノウハウ（エキスパートノウハウ）などがこれに含まれる。

LLMの構築によって、生成AIが膨大な情報を正確に読み取るための準備ができた。「AIエージェント」は、ベテラン社員の思考プロセスを再現し、このLLMに基づいて、故障原因を特定し、対応方法を指令員に提案する。

このため、「AIエージェント」を導入すると、ATOSの早期復旧が実現する可能性がある。業務経験が少ない社員が頼ったベテラン社員や、装置を製造したメーカーの技術者の代わりに、生成AIが対応してくれるからだ。

「AIエージェント」の機能はおもに4つある。「アラートの内容からの障害の概要を把握」「その障害が列車運行に影響する度合いの推測」「推定される対応策の提案」「追加で必要な情報の提供依頼（アラートだけでは判断できない場合）」だ。

今回の共同検証では、ATOSの装置障害（故障やその予兆）の一部への対応を分析する。装置障害が発生すると、アラート情報が伝わり、JR東日本の社員が対応する。その業務を生成AIが支援できるか確かめるのが、今回の狙いだ。

今後の鉄道と生成AI

以上、鉄道に生成AIを導入する取り組みの一例として、「AIエージェント」を紹介した。同様の取り組みは、他にもある。

たとえばJR東日本は、「AIエージェント」のほかに、信号通信設備復旧システムに生成AIを導入することを明言している（JR東日本ニュース・本年6月10日付）。この導入は、同社の新幹線と首都圏の在来線で2025年度内に実現する予定だ。これも、国内の鉄道では初めての取り組みだ。

いっぽう日立は、JR東日本でATOSの障害監視に関わらない指令員の業務も視野に入れ、生成AIを活用した新しい支援システムの開発を検討している。

もちろん、生成AIは万能ではない。たとえば、スマホのAIアプリは、不正確な情報を吐き出してしまうことがよくある。その点において、生成AIは、従来できなかったことを可能にする有望性がある反面、まだ弱点がある発展途上の存在だ。

ただし、生成AIの得意分野をうまく活かし、鉄道業務を効率化できれば、鉄道は持続可能性がより高い公共交通機関になり、われわれの社会活動をより長く支えることができるようになる。それを実現する取り組みは、すでに始まっているのだ。

