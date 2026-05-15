会っている間は盛り上がっていたのに、その後につながらない。実はこれ、見た目や会話力だけでは決まりません。次につながる女性は、“終わり方”が違うんです。“楽しかった”だけで終わらせていないデートの最後に「楽しかったです」で終わっていませんか？もちろん悪くはありません。ただ、それだけだとその場で完結しやすくなります。次につながる女性は、「あのお店また行きたいです」「あの話もっと聞きたいです」と“続き”