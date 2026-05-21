先月末から米カリフォルニア州オークランドの連邦地方裁判所で始まった、イーロン・マスク氏とサム・アルトマン氏らOpenAI関係者による巨額の法廷闘争。世界のIT産業とAI（人工知能）の未来を左右する歴史的な裁判は、今週月曜「時効によりマスク氏の訴えを却下する」という呆気ない幕切れに終わった。これは事実上、アルトマン氏らOpenAI側の勝訴である。ここに至る経緯を追うと、OpenAIやグーグルなどトップ企業によるAI開発競争