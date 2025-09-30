¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥ª¥ë¥»¥ó¡¢¡Ö¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¾¥ó¥Óー¥º¡×²¿¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ ¨¡ ¡Ö¿ôÇ¯Á°¤Ë¼«Âð¤ÇÏ¿¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Û¤ó¤È¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×
¡ÊMCU¡Ë¤Î¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¡Ö¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¾¥ó¥Óー¥º¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ö¥Û¥ï¥Ã¥È¡¦¥¤¥Õ¡Ä¡©¡×¥·ー¥º¥ó1Âè5ÏÃ¡Ø¤â¤·¤â¡Ä¥¾¥ó¥Ó¤¬½Ð¤¿¤é¡©¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー¤¬¥¾¥ó¥Ó²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿À¤³¦¤Ç¡¢¿·À¤Âå¤Î¥Òー¥íー¤¿¤Á¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¥¾¥ó¥Ó²Ò¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Á´4ÏÃ¤À¡£
¥ß¥º¡¦¥Þー¥Ù¥ë¡¿¥«¥Þ¥é¡¦¥«ー¥ó¡Ê¥¤¥Þ¥ó¡¦¥ô¥§¥éー¥Ë¡Ë¤ò¼ç¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢¥¾¥ó¥ÓÀ¤³¦¤Ç¤Î»àÆ®¤òÉÁ¤¯¥·¥êー¥º¡£¥á¥¤¥ó¥ô¥£¥é¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡È»à¤Î½÷²¦¡É¤³¤È¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥Á¡¿¥ï¥ó¥À¡¦¥Þ¥¥·¥â¥Õ¤Î¥¾¥ó¥Ó¤À¡£¥¾¥ó¥Ó²½¤·¤Æ¤Ê¤ª¶¯ÎÏ¤Ê¸½¼Â²þÊÑÇ½ÎÏ¤òÁà¤ê¡¢Ìµ¿ô¤Î¥¾¥ó¥Ó¤òÎ¨¤¤¤Æ¥«¥Þ¥é¤¿¤Á¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ö¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¾¥ó¥Óー¥º¡×¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇMCUºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥ï¥ó¥ÀÌòÀ¼Í¥¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥ª¥ë¥»¥ó¤Ï¤³¤Î¼ýÏ¿¤¬¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤â¤Ï¤äÆâÍÆ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÖLA¥³¥ß¥³¥ó¡×¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ò¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¿ôÇ¯Á°¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤Ë¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£´Ñ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¾¥ó¥Óー¥º¡Ù¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢Á´Á³¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡×
¤¤¤ï¤¯¡¢¼ýÏ¿¤Ï¡Ö¼«Âð¤ÇÏ¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤¹¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤Ç¡¢»þ´ü¤Ï¡Ö³Î¤«2020Ç¯¤«¡¢2021Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥ª¥ë¥»¥ó¡£ËÜºî¤ÎÀ½ºî¤¬¤Î¤Ï2021Ç¯11·î¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥ï¥ó¥À¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤½¤Îº¢¤Þ¤Ç¤Ë¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£2021Ç¯¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Û¥ï¥Ã¥È¡¦¥¤¥Õ¡Ä¡©¡×¥·ー¥º¥ó1¤Îº¢¤ËÏ¢Â³¤·¤Æ¼ýÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼«Âð¤ÇÏ¿¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È¥ª¥ë¥»¥ó¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¤í¤¦¡£¼ýÏ¿»þ´ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ª¥ë¥»¥ó¤Îµ²±¤¬Àµ¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¼«Âð¤ÇÃ±ÆÈ¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò4~5Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Æñ¤·¤¤¤Ï¤º¤À¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¡¢ËÜÅö¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤È¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¥ª¥ë¥»¥ó¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¥ª¥ë¥»¥ó¤Ï¡¢¥ï¥ó¥ÀÌò¤Ø¤ÎºÆ±é¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤À¡£¡Ö10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤³¤ÎÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹¬±¿¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤È±é¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¡£
¡Ö¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¾¥ó¥Óー¥º¡×¤Ï¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£