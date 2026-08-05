THE RIVER
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『ハリー・ポッター』クリスピー・クリーム・ドーナツが日本初コラボ ─ 4つの寮のドーナツや、食べるまでわからない「組分け帽子」ドーナツ、金のスニッチのラテが登場
『ハリー・ポッター』とクリスピー・クリーム・ドーナツによる日本初のコラボレーションが実現だ。ホグワӦ…
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『グランド・セフト・オートVI』長編視聴、NetflixとYouTubeで配信へ
世界的人気ゲーム「グランド・セフト・オート」シリーズ最新作『グランド・セフト・オートVI』の長編映像が、2026年8月27日…
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『ジュラシック・ワールド／復活の大地』続編、ギャレス・エドワーズ監督が降板 ─ 「創造上の相違」、後任探しへ
『ジュラシック・ワールド／復活の大地』（2025）の続編から、ギャレス・エドワーズ監督が離脱したことがわかった。米などが報じている。…
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『X-MEN』新サイクロップス役が決定、「ハートストッパー」キット・コナー起用
マーベル・スタジオが手がける新たな『X-MEN』映画で、サイクロップス／スコット・サマーズ役に「ハートストッパー」のキッ…
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実写『ゼルダの伝説』に故サム・ニール出演が判明、遺作に ─ ガノンドロフ役も判明、シリーズ化の可能性か
2026年7月に逝去した名優サム・ニールが、任天堂の人気ゲームをハリウッド実写化する映画『ゼルダの伝説』に出演していることが明らかに…
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『Michael／マイケル』続編、2027年末～2028年に公開へ ─ 年内にも撮影開始か
“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの伝記映画『Michael／マイケル』の続編が、2027年末から2028年初頭にかけて公開される見込みであるこ…
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『オデュッセイア』IMAX先行上映決定、9月4日から1週間 ─ Dolby Cinema、4D、35mm含む全6種9バージョンで公開
クリストファー・ノーラン監督最新作『オデュッセイア』が、2026年9月11日（金）の全国公開に先駆け、9月4日（金）から10日（木）までIMA…
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パニッシャー、今後は「復讐」ではなく人のために戦う道へ？ ─ 『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』後も観客に媚びない覚悟
マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』でスクリーンデビュ…
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『007』新ジェームズ・ボンド役、年内に発表か
『007』シリーズの新ジェームズ・ボンド役は、2026年内にも発表される見通しか。プロデューサーを務めるエイミー・パ…
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リドリー・スコット『ラスト・サバイバー』吹替声優に武内駿輔、内田直哉、種粼敦美、井上和彦 ─ 吹替予告＆IMAX版ポスター公開
『ブレードランナー』（1982）『エイリアン』（1979）の巨匠リドリー・スコット監督による映画『ラスト・サバイバー』より、…
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ディズニー、『マンダロリアン・アンド・グローグー』と実写『モアナ』興収が予想下回ったと認める ─ 「劇場公開を越えた価値の創出に」
ウォルト・ディズニー・カンパニーが、実写版『モアナと伝説の海』と『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グロ…
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『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』超ヒットで『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に追い風、ディズニーCEOも「信じられないような結果」
トム・ホランド主演『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が記録破りの快進撃を続けるなか、米ウォルト・ディズニー・カンパ…
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『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』スコーピオンは「まだあと2段階の変化を残している」と演者 ─ 今後はヴェノム化の可能性も
トム・ホランド主演のマーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』で、ス…
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『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』米興収、『アベンジャーズ／エンドゲーム』超えた ─ 『アベンジャーズ』ルッソ兄弟も祝福「ガントレットは受け継がれた」
トム・ホランド主演、マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が北米…
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【ネタバレ】『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』おまけシーンの謎は「いずれわかる」と監督 ─ 『シャン・チー』おまけシーンの伏線回収も予告
トム・ホランド主演、マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』では、…
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秘密だった『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』セイディー・シンクは「もうひとつの非常に有名なマーベルのフランチャイズにつながっていきます」
マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』で、公開まで徹底的に伏せられて…
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『ハムナプトラ4』1作目のキャスト2名が復帰決定 ─ 新キャストも決定、ブレンダン・フレイザーと共演へ
アクション・アドベンチャー映画『ハムナプトラ』シリーズ第4作『The Mummy 4（仮題）』に新キャスト1名が加わり、シリーズでおな…
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『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』アートブック邦訳版が発売決定 ─ 映画の舞台裏を堪能できる永久保存版
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公式アートブック邦訳版が、2026年12月9日に発売さ…
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『インディ・ジョーンズ』アトラクション、東京ディズニーシーで再開へ ─ 大規模改装、プロジェクションマッピング＆新音響を導入
東京ディズニーシーの人気アトラクション「インディ・ジョーンズ・アドベンチャー：クリスタルスカルの魔宮」が、大規模点検…
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リンキン・パーク復活を描く映画『Unshatter』予告編が公開 ─ チェスターの死後、新ボーカルとの再出発を追う
世界的ロックバンド、リンキン・パーク（LINKIN PARK）が新体制で再始動するまでを追ったドキュメンタリー映画『LINKIN PARK: UNSHATTER…