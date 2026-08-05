実写『ゼルダの伝説』に故サム・ニール出演が判明、遺作に ─ ガノンドロフ役も判明、シリーズ化の可能性か

2026年7月に逝去した名優サム・ニールが、任天堂の人気ゲームをハリウッド実写化する映画『ゼルダの伝説』に出演していることが明らかに…