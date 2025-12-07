コミコン
『コミコン』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月3日
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マハーシャラ・アリがMCU版ブレイドからの離脱を正式に認めた
アリは「作りたかったなら作っていたはず」とマーベルに苦言を呈し
THE RIVER
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アフリカで日本アニメが人気の訳
TBS NEWS DIG
2026年7月27日
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ライアン・レイノルズがデッドプール姿でコミコンに潜入、ファンと記念撮影
グレーのスーツで正体を隠しファンと記念撮影を楽しんでいたとのこと
THE RIVER
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デッドプールのレイノルズがコミコンに乱入し出演を直談判
ライアン・レイノルズ演じるデッドプールが客席からサプライズ登場し会場を沸かせた
オリコンニュース
2026年7月26日
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ライアン・ゴズリングがMCU版ゴーストライダーに決定、2028年公開へ
ライアン・ゴズリングが念願のゴーストライダー役を射止め、2028年に公開予定
THE RIVER
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ライアン・ゴズリング主演『ゴーストライダー』が2028年に全米公開決定
ライアン・ゴズリング主演『ゴーストライダー』が2028年に全米公開予定で
オリコンニュース
2025年12月12日
2025年12月11日
2025年12月10日
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300円のカプセルトイ「コーン約指輪」か ジョニー・デップが話題に
J-CASTニュース
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ジョニー・デップが着けていたのは…1個300円「コーン約指輪」に騒然
カプセルトイブランドの「ブライトリンク」が公式Xで、自社の商品だと説明
オリコンニュース