この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「SHO【Traveler】」が公開した動画で、旅系YouTuberのSHO氏が韓国・江原道江陵市にある「サンクルーズホテル」の宿泊レビューを行った。断崖の上に豪華客船が“座礁”したかのような奇抜なデザインで知られるこのホテルを、「めちゃくちゃ面白いホテル」と評し、その唯一無二の魅力を探っている。



動画で紹介された江陵市は、首都ソウルから高速鉄道KTXで約2時間というアクセスの良さから、「韓国屈指のリゾート地」として知られている。その中でもひときわ異彩を放つのが、今回の目的地「サンクルーズホテル」だ。SHO氏は、「船が座礁したようなホテル」とその衝撃的な外観を表現。全長165メートル、高さ45メートルという巨大な船が丘の上に鎮座する光景に、「何でこんなところにクルーズ船あんの？」「マジで迫力すご！」と驚きを隠せない様子を見せた。



このホテルは単なる珍スポットではなく、SHO氏が「韓国では“バブルの夢を具現化した遺産”だとも言われています」と語るように、特別な背景を持つ。構想は1990年代の高度経済成長期に始まり、アジア通貨危機を乗り越えて2002年に完成。創業者には「海に行けない人でもリゾート船を楽しめるホテルを作りたい」という強い思いがあったという。また、立地は韓国一の日の出の名所としても知られ、「世界で最も美しい日の出体験をできる場所」をコンセプトに設計されている。



宿泊レビューでは、リノベーションされた綺麗な客室や、海を一望できるレストランからの絶景も紹介。「ホテルの形が面白いだけじゃなくて、景色も本当に綺麗」と絶賛。さらに館内には、「天空の階段」や巨大な手のオブジェといったインスタ映えスポットが多数用意されており、エンターテインメント性も抜群だ。「これは感動するわ普通に」と、見た目のインパクトだけでなく、滞在そのものを楽しめるホテルとしての完成度の高さを伝えている。