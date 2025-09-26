【ULTRA JAPAN 2025 来場者スナップ20選】 会場で聞いた！みんなの楽しみ方と熱狂ポイント
非日常の高揚感に包まれるULTRA JAPAN 2025の会場には、過去最大規模となる来場者が集結。音楽だけでなくファッションもまた大きな見どころで、シンプル派から個性派まで多様なスタイルが会場を彩ります。今年も多彩な来場者がそれぞれの思いをもって集まり、会場全体にさらなる熱気が広がっていました。
そんな熱気あふれる会場で出会った来場者たちに、参加のきっかけやULTRA JAPANの魅力を聞いてみました。
①友達のDJ出演をきっかけに初参加
職業アパレル販売員（23）／グラフィックデザイナー（27）
どこから来た？：東京／東京
目的のアーティスト：石野卓球／石野卓球
ULTRA JAPANは何回目？：初参加／2回目
友人のDJ出演をきっかけに来場したというお二人。会場に足を踏み入れた瞬間から雰囲気に心を奪われたそうで、「今日は夜まで記憶がなくなるくらい楽しみたい！」と期待を語っていました。
②山形から始発で参戦！ULTRAが毎年の恒例行事に
職業：会社員（34）／建設業（34）
どこから来た？：山形／山形
目的のアーティスト：スランダー／マーティン・ギャリックス
ULTRA JAPANは何回目？：8回目／2回目
山形から始発で駆けつけたというお二人は、「音楽やダンス、服が好きな人たちが集まっている雰囲気」が魅力と熱弁。タイムテーブルを上から下に読むものだと勘違いし、「マーティン・ギャリックスがトップバッターだと思ってました（笑）」という微笑ましいエピソードも披露してくれました。
③知らないアーティストとの出会いを求めて
職業：アパレル（24）／美容師（24）
どこから来た？：東京／東京
目的のアーティスト：マーティン・ギャリックス／マーティン・ギャリックス
ULTRA JAPANは何回目？：2回目／3回目
「大物から、勢いある新しいアーティストまで知れるのが魅力」と話すリピーター組。「大トリまでバテないように水分をとって楽しみたい。はじけます！」と笑顔で語ってくれました。
④マーティン・ギャリックス目当て、大物DJに興奮！
職業：医者（26）／看護師（29）
どこから来た？：千葉／千葉
目的のアーティスト：マーティン・ギャリックス／マーティン・ギャリックス
ULTRA JAPANは何回目？：2回目／4回目
千葉から訪れた医療従事者のお二人は今年で2回目と4回目の参加。「有名DJが毎年来てくれるのが楽しみ」と話し、今年はマーティン・ギャリックスを目当てに来場。「思い切り楽しく騒げるところが魅力」と語っていました。
⑤初心者もベテランも、それぞれの楽しみ方
職業：旅行会社（24）／SE（26）
どこから来た？：東京／東京
目的のアーティスト：特になし/カルヴィン・ハリス、ダイトB2Bクレセント
ULTRA JAPANは何回目？：初参加／4回目
初参加の女性は「お酒の種類やライブ以外のコンテンツも豊富で初心者でも楽しめる」と絶賛。4回目の男性は「ずっとEDMを聴いているけど、新しいアーティストも来るのがいい」と経験者ならではの視点。それぞれの楽しみ方が、ULTRAの幅広い魅力を物語っていました。
⑥海外ULTRA経験者！国籍も超える熱狂が魅力
職業：美容系（23）／美容系（23）
どこから来た？：埼玉／埼玉
目的のアーティスト：マーティン・ギャリックス、カルヴィン・ハリス／DJスネイク、ハードウェル
ULTRA JAPANは何回目？：4回目／3回目
過去には、バリのULTRAにも足を運んだことがあるというお二人。2日間通しで参加し、「ビッグなDJを一度に見られるのが魅力」と熱弁。「国籍関係なくみんなで盛り上がれるし、ここで友達ができたこともある。それが楽しい！」と国際的な一体感もポイントに。
⑦初参加組の発見「クラブとは違う落ち着いた雰囲気」
職業：IT系／保育士
どこから来た？：千葉／千葉
目的のアーティスト：ハードウェル／グリフィン
ULTRA JAPANは何回目？：初参加／初参加
「やんちゃそうな人が多いイメージだったけど、実際は落ち着いた人も多い」と雰囲気に驚いた様子。「クラブとは違って、お酒を飲みながらゆっくり過ごせるのがいい」とコメント。
⑧北海道から飛行機で直行。夜の演出に期待
職業：歯科衛生士（20代）／歯科衛生士（20代）
どこから来た？：北海道／北海道
目的のアーティスト：カルヴィン・ハリス／カルヴィン・ハリス
ULTRA JAPANは何回目？：初参加／初参加
「夜の演出が楽しそう！」と期待を語ったのは、北海道から飛行機で駆けつけたお二人。「いろんな格好の人がいて、おしゃれな人も多い。見ているだけでも楽しい」と会場の雰囲気を満喫していました。
⑨念願の初参加。EDM好きと集える空間がうれしい
職業：SE（23）／SE（23）
目的のアーティスト：マーティン・ギャリックス／マーティン・ギャリックス
ULTRA JAPANは何回目？：初参加／初参加
「いつか来たいと思っていたけど、実際に来たらめっちゃ楽しい！」と大興奮。「音が大きくてどこを歩いても音楽が聞こえるし、周りにEDM好きがいないから、同じ趣味の人が集まっている空間にいられるのがうれしい」と笑顔で話していました。
⑩初ULTRAの大学生、注目アーティストは石野卓球
職業：大学生（21）／大学生（21）
どこから来た？：東京／東京
目的のアーティスト：石野卓球／石野卓球
ULTRA JAPANは何回目？：初参加／初参加
初参加の大学生二人は石野卓球を目当てに来場。「ULTRAはいろんなお酒が飲めるのも楽しみ」と笑顔でコメント。
⑪カルヴィン・ハリスを目当てに、開放感ある雰囲気を満喫
職業：飲食業（25）／自営業（25）
どこから来た？：東京／東京
目的のアーティスト：カルヴィン・ハリス／カルヴィン・ハリス、ハードウェル
ULTRA JAPANは何回目？：3回目／初参加
東京から訪れたお二人は、「お酒を飲みながら開放的に好きな音楽を楽しめるのがいい」と声を揃えました。
⑫毎年一緒に参戦！「1年で1番楽しみなイベント」
職業：医療系（28）／イベント系（27）
どこから来た？：千葉／三重
目的のアーティスト：ハードウェル／ハードウェル
ULTRA JAPANは何回目？：4回目／4回目
3年連続で一緒に参加している仲良しリピーター。「毎年最高で、今年も相変わらず最高！」と興奮ぎみ。「非日常感があって現実を忘れられるのが魅力。普段できない衣装やメイクに挑戦できるのも楽しい」と語り、「1年で一番楽しみにしているイベント」と断言していました。
⑬毎年2日間フル参戦！迫力と国際色に魅了される学生
職業：学生（22）／学生（21）
どこから来た？：神奈川／神奈川
目的のアーティスト：カルヴィン・ハリス／カルヴィン・ハリス
ULTRA JAPANは何回目？：3回目／3回目
3年連続で2日間フル参戦しているという体力派。「ステージがとにかく大きくて迫力がすごい」「いろんな国の人が集まって一緒に楽しめる環境ってレア」とコメント。
⑭ULTRAは夜の大トリこそが醍醐味！
職業：看護師／看護師
どこから来た？：神奈川／神奈川
目的のアーティスト：カルヴィン・ハリス／カルヴィン・ハリス
ULTRA JAPANは何回目？：4回目／3回目
3〜4回目の常連組。「やっぱり大トリの盛り上がりと演出が一番好き！」と、揃って口にしていました。
⑮フェス初体験！「とにかく踊りたい」
どこから来た？：東京／東京
目的のアーティスト：特になし／DJスネイク
ULTRA JAPANは何回目？：初参加／初参加
フェス自体が初めてというお二人は、「クラブが好きで、とにかく踊りたいという気持ちで来ました！」と笑顔でコメント。この日はDJスネイク目当てに、初めてのULTRA JAPANを全力で楽しんでいました。
⑯お揃いコーデで初参加、「全力で楽しみます！」
職業：会社員／会社員
目的のアーティスト：DJスネイク／DJスネイク
ULTRA JAPANは何回目？：初参加／初参加
初めてULTRAに参加するため、お揃いコーデを準備してきたというお二人。「音楽が好きでEDMも好き」と話し、この日はDJスネイクのステージで盛り上がるとのこと。
⑰北海道から初参加の学生。お金をためて念願のULTRAへ！
職業：学生（18）／学生（18）
どこから来た？：北海道／北海道
目的のアーティスト：DJスネイク／DJスネイク
ULTRA JAPANは何回目？：初参加／初参加
アンダー23チケットを利用して北海道から訪れた学生のお二人。5月から参加を決めて少しずつお金をため、前日から前乗りして念願の初ULTRAへ！
⑱2015年から毎年参戦！10周年のスケールに驚き
職業：会社員（30）／会社員
どこから来た？：東京／静岡
目的のアーティスト：特になし／ハードウェル
ULTRA JAPANは何回目？：2回目／9回目
東京と静岡から訪れた会社員のお二人は、それぞれ2回目と9回目の参加。10周年を迎えた今年は「ステージが大きく感じるし、人の多さも印象的」とスケールアップを実感していました。
⑲リピーター組、夏の野外とお酒を楽しみにオープンから参戦
職業：会社員（23）／広告業（26）
どこから来た？：山梨／埼玉
目的のアーティスト：ハードウェル／グリフィン
ULTRA JAPANは何回目？：3回目／4回目
今年で3回目と4回目の参加となるリピーター。朝からオープンにあわせて会場入りし、「野外の開放感と、お酒がたくさん飲めるところが好き」と、ULTRAの楽しみ方を語っていました。
⑳「海外っぽさ」に惹かれて初参加。夜の演出も楽しみに
職業：学生（19）／学生（19）
どこから来た？：神奈川／千葉
目的のアーティスト：特になし／特になし
ULTRA JAPANは何回目？：初参加／初参加
海外コンテンツが好きで「アメリカ発祥のイベント」という点に魅かれて初参加。「夜の演出が絶対きれいだろうと楽しみにしています」と話し、夜の時間帯に期待を向けていました。
会場で出会った声を追っていくと、音楽はもちろん、雰囲気や人とのつながりまで多彩な楽しみ方があることがわかります。ULTRA JAPAN 2025もまた、多くの人の記憶に残る時間となったようです。
ULTRA JAPAN MAGAZINE編集部