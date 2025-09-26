【ULTRA JAPAN 2025 来場者スナップ20選】 会場で聞いた！みんなの楽しみ方と熱狂ポイント

非日常の高揚感に包まれるULTRA JAPAN 2025の会場には、過去最大規模となる来場者が集結。音楽だけでなく ファッション もまた大きな見どころで、シンプル派から個性派まで多様なスタイルが会場を彩ります。今年も多彩な来場者がそれぞれの思いをもって集まり、会場全体にさらなる熱気が広がっていました。そんな熱気あふれる会場で出会った来場者たちに、参加のきっかけやULTRA JAPANの魅力を聞いてみました。

①友達のDJ出演をきっかけに初参加

アパレル販売員（23）／グラフィックデザイナー（27）：東京／東京：石野卓球／石野卓球：初参加／2回目友人のDJ出演をきっかけに来場したというお二人。会場に足を踏み入れた瞬間から雰囲気に心を奪われたそうで、「今日は夜まで記憶がなくなるくらい楽しみたい！」と期待を語っていました。

②山形から始発で参戦！ULTRAが毎年の恒例行事に

③知らないアーティストとの出会いを求めて

④マーティン・ギャリックス目当て、大物DJに興奮！

：医者（26）／看護師（29）：千葉／千葉：マーティン・ギャリックス／マーティン・ギャリックス：2回目／4回目千葉から訪れた医療従事者のお二人は今年で2回目と4回目の参加。「有名DJが毎年来てくれるのが楽しみ」と話し、今年はマーティン・ギャリックスを目当てに来場。「思い切り楽しく騒げるところが魅力」と語っていました。

⑤初心者もベテランも、それぞれの楽しみ方

⑥海外ULTRA経験者！国籍も超える熱狂が魅力

⑦初参加組の発見「クラブとは違う落ち着いた雰囲気」

：IT系／保育士：千葉／千葉：ハードウェル／グリフィン：初参加／初参加「やんちゃそうな人が多いイメージだったけど、実際は落ち着いた人も多い」と雰囲気に驚いた様子。「クラブとは違って、お酒を飲みながらゆっくり過ごせるのがいい」とコメント。

⑧北海道から飛行機で直行。夜の演出に期待

：歯科衛生士（20代）／歯科衛生士（20代）：北海道／北海道：初参加／初参加「夜の演出が楽しそう！」と期待を語ったのは、北海道から飛行機で駆けつけたお二人。「いろんな格好の人がいて、おしゃれな人も多い。見ているだけでも楽しい」と会場の雰囲気を満喫していました。

⑨念願の初参加。EDM好きと集える空間がうれしい

⑩初ULTRAの大学生、注目アーティストは石野卓球

⑬毎年2日間フル参戦！迫力と国際色に魅了される学生

：学生（22）／学生（21）：神奈川／神奈川：3回目／3回目3年連続で2日間フル参戦しているという体力派。「ステージがとにかく大きくて迫力がすごい」「いろんな国の人が集まって一緒に楽しめる環境ってレア」とコメント。

⑭ULTRAは夜の大トリこそが醍醐味！

：看護師／看護師：神奈川／神奈川：4回目／3回目3〜4回目の常連組。「やっぱり大トリの盛り上がりと演出が一番好き！」と、揃って口にしていました。

⑮フェス初体験！「とにかく踊りたい」

：東京／東京：特になし／DJスネイク：初参加／初参加フェス自体が初めてというお二人は、「クラブが好きで、とにかく踊りたいという気持ちで来ました！」と笑顔でコメント。この日はDJスネイク目当てに、初めてのULTRA JAPANを全力で楽しんでいました。

⑯お揃いコーデで初参加、「全力で楽しみます！」

：会社員／会社員：DJスネイク／DJスネイク：初参加／初参加初めてULTRAに参加するため、お揃いコーデを準備してきたというお二人。「音楽が好きでEDMも好き」と話し、この日はDJスネイクのステージで盛り上がるとのこと。

⑰北海道から初参加の学生。お金をためて念願のULTRAへ！

：学生（18）／学生（18）：北海道／北海道：DJスネイク／DJスネイク：初参加／初参加アンダー23チケットを利用して北海道から訪れた学生のお二人。5月から参加を決めて少しずつお金をため、前日から前乗りして念願の初ULTRAへ！

⑱2015年から毎年参戦！10周年のスケールに驚き

：会社員（30）／会社員：東京／静岡：特になし／ハードウェル：2回目／9回目東京と静岡から訪れた会社員のお二人は、それぞれ2回目と9回目の参加。10周年を迎えた今年は「ステージが大きく感じるし、人の多さも印象的」とスケールアップを実感していました。

⑲リピーター組、夏の野外とお酒を楽しみにオープンから参戦

⑳「海外っぽさ」に惹かれて初参加。夜の演出も楽しみに

：学生（19）／学生（19）：神奈川／千葉：特になし／特になし：初参加／初参加海外コンテンツが好きで「アメリカ発祥の イベント 」という点に魅かれて初参加。「夜の演出が絶対きれいだろうと楽しみにしています」と話し、夜の時間帯に期待を向けていました。会場で出会った声を追っていくと、音楽はもちろん、雰囲気や人とのつながりまで多彩な楽しみ方があることがわかります。ULTRA JAPAN 2025もまた、多くの人の記憶に残る時間となったようです。