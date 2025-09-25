残り9試合となった今季の米女子ツアー。ポイントランク102位の渋野日向子（26）はアジアシリーズ4大会の出場がかなわず、ネット上ではシード落ちを心配する記事が増えてきた。

不運にも首位に4打差4アンダーと好発進した先週のウォルマートNWアーカンソー選手権は雨天のため中止になった。今週は試合がなく、現時点で渋野の残り試合は来週のロッテ選手権（ハワイ州）と11月のアニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン（フロリダ州）の2試合だけ。ここでランキングを80位以内までジャンプアップさせなければ、来季のフルシード権を失うことになる。

次戦のロッテ選手権は、2022年に優勝争いをして2位になった大会だが、当時は米ツアー本格参戦1年目で怖さ知らず。自身の開幕5試合目で、直前のシェブロン選手権では2日目に首位に立って4位でフィニッシュ。勢いそのまま好成績を挙げた。

しかし、4月から11月に開催日が変わった昨年の大会は予選落ち。今年の開幕も10月だ。アマ時代にハワイで腕を磨いた並木俊明プロが言う。

「10月でも天候やハワイ特有の貿易風に大きな違いはない。ハワイは湿度が低く、逆風だからといって低い球を打たなくても飛距離は大きく落ちない。ただし、日差しが強いのでグリーンの芝目はきつい。ライン読みやタッチが難しい。上位を狙うには、現地のキャディーを雇うのがベストです」

渋野は今年も数人の日本人キャディーを相棒に戦ってきたが、米ツアーで戦う日本勢はエース格の畑岡奈紗（26）を筆頭に、ルーキーの岩井明愛・千怜姉妹（23）らもみんな外国人キャディーを起用している。

「キャディーは自らの経験に加え、仲間同士で情報交換する。ルールトラブルにも迅速に対応して選手を助けてくれる。海外ではキャディーの力が大きい。岩井姉妹らはキャディーとの会話で英語も上達して、優勝インタビューも不慣れな英語で話し、観客を沸かせていたのは好感が持てます。意外性のある渋野なら、土壇場で80位以内に入ってくるかもしれませんが、来季も米ツアーで戦い、結果を残したいなら、専属の外国人キャディーを見つけるべきです」（並木プロ）

理想のドローボールを追求して足踏みが続く渋野。スイングだけでなく、相棒の変更も考えるべきだ。

