国内ツアー富士フイルム・スタジオアリス女子オープン国内女子ゴルフツアーの富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第2日が11日、埼玉・石坂GC（6580ヤード、パー72）で開催された。57位で出た渋野日向子（サントリー）は、3バーディー、1ボギー、2ダブルボギーの74。通算3オーバーの67位で予選落ちした。それでも大ギャラリーがつき、ホールアウト後には温かい声援を受け、渋野は「マジで泣きそうになりました」と感謝し