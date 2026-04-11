「女子ゴルフ富士フイルム・スタジオアリス女子オープン、第１日」（１０日、石坂ＧＣ）今季日本ツアー初戦の渋野日向子（２７）＝サントリー＝は１バーディー、２ボギーの７３で、首位と８打差の５７位と出遅れた。ツアー２勝目を目指す稲垣那奈子（２５）＝三菱電機＝が７バーディー、ボギーなしで、大会コース記録に並ぶ６５をマークし、単独首位発進。昨年覇者の安田祐香は６８で５位につけた。空模様と同じように、渋