Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë½÷À­½é¤Î¼óÁêÃÂÀ¸¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊÆÌäÂê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿2025Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£¤½¤³¤Ç¡¢»¨»ï¡ØALBA¡Ù¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¡Öº£Ç¯µ­²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥´¥ë¥Õ¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£º´µ×´Ö¼ëè½¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤äÀ¾¶¿¿¿±û¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Í¥¾¡¤òÍÞ¤¨¤Æ1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»³²¼ÈþÌ´Í­¤ÎÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¡ÖAIG½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×À©ÇÆ¤À¡£¡Ú¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ûº´µ×´Ö¼ëè½¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤ËÀ¾¶¿¿¿±û¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Í¥¾¡¤Ï¡© º£Ç¯µ­²±¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥´¥ë