2025年8月14日から17日にかけて開催された「ザ・スタンダード ポートランドクラシック」。日本人選手たちが上位を賑わせ、岩井明愛が通算24アンダーという圧倒的なスコアで頂点に立ったこの大会において、渋野日向子は通算2アンダー、61位タイ。かつてメジャーを制した「スマイルシンデレラ」の現在地を浮き彫りにした結果であった。 【写真】渋野日向子、欧州の絶景でも“花より団子”？ 「やっぱ