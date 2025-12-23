2025年6月6日から8日にかけて開催された「ショップライトLPGAクラシック」。渋野日向子が刻んだ足跡は、決して華々しいものではなかった。しかし、そこには過酷なツアーを戦い抜くプロとしての、静かなる「現在地」が示されていた。 一見すれば… 前週の「全米女子オープン」で7位タイという戦績を収めた直後の一戦。さらなる躍進を期待する周囲の熱視線に対し、初日の渋野日向子が示したのは、71という慎重な滑り出