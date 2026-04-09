＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン事前情報◇9日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞国内ツアー通算6勝の渋野日向子が、今季の日本初戦の場所として選んだのは埼玉の地だった。「ひさびさの日本の試合なので楽しみな気持ちもありますし、いいきっかけがつかめたら」。今後につながる3日間にするつもりだ。【写真】真剣そのもの入念にパットの調整を行う渋野この大会には、花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわ