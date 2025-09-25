バレーボール日本代表、同監督として活躍した中垣内祐一氏は、2022年に故郷の福井市に戻り、江戸時代から続く実家の農業を継いだ。その中でコメ作りの厳しい現実と、政府の農業政策の“至らなさ”を実感する機会は多いという。（聞き手 窪田新之助・ノンフィクション作家）

コメ価格競争の激化

〈全国でJAの米の集荷率は下がる一方だ。EC（ネット通販）やふるさと納税の登場により、農家の直接販売が増えた。さらに2024年産になると卸や商社の新参者が産地に入り込み、JAよりずっと高値を提示するようになった。結果、JAによる同年産の集荷率は前年比86％になる見込みだ。



JAにとって米は組織力の源泉である。農家から高値で買うことで、その見返りのような格好で共済（保険）などの金融商品やジュース、茶など生活用品も売ることができた。だから2025年産は巻き返しをはかるはずである。



JA福井県が7月28日に開いた理事会で決定した「ハナエチゼン」の概算金（仮払金）は1俵あたり2万3000円。前年産から7000円も上げたのはその現れだといえる。



ところが福井精米が2週間後に新聞広告で示した価格は、JAの概算金を9000円も上回った。価格競争が厳しくなるなかでJA福井県は8月18日に臨時の理事会を開き、主要品種の概算金を値上げした。このうち「ハナエチゼン」は当初より5000円高い2万8000円に変更したものの、それでも福井精米には及ばない。JAが価格設定の時点で負けているというのは他産地でも聞く話で、今年産もまた集荷するのに苦戦する年になりそうだ。〉

――政府は2025年産から米の増産にかじを切りました。そんな矢先にこの酷暑と水不足です。生産に影響が出ていませんか。

中垣内 ここ福井平野では水不足の心配はさほどありません。九頭竜（くずりゅう）川の中流に堰があり、そこからパイプラインが福井平野に張り巡らされ、栓をひねれば田に水がひけるようになっているんです。今年は酷暑による高温の影響から、ハナエチゼンに未熟米が若干多い気もしますが、全体的な取れ高としては、うちはまずまずでしょうか。

――小泉進次郎農相は渇水対策で給水車を派遣すると発言しましたね。どう思われましたか。

いつもの珍発言が始まった

中垣内 本当に……なんというか……またいつもの珍発言が始まったのかと思いました。なんとかしたい気持ちはわかるけど、現場を知らないにもほどがある。1枚の田に水を張るのに、いったいどれだけの量を必要とするのかを知っているのかと。給水車で何とかなる話じゃないよ。「米農家は2000万円のコンバインを1年のうち1カ月しか使わない。買うのではなく、レンタルやリースがサービスとして当たり前の農業界に変えていく」という発言にしてもそう。リースなんて簡単にできるわけがない。なぜなら、農家が農業機械を使いたい時期は一緒だから。仮にリースの日程を組めたとしても、雨が降れば日程がずれていく。それでは適期に農作業ができなくなる。

小泉農相は思ったことを何でもかんでもすぐ口にするけど、それは浅はかだし、農家から笑われるだけですよ。

――小泉農相が備蓄米を大量に放出したことについても、農家の反発は強かったように感じます。中垣内さんはどう思われましたか。

中垣内 まったく小泉は……。あっ、呼び捨てにしちゃった（笑）。小泉農相は「（価格を下げるために米の供給量を）じゃぶじゃぶにする」と発言したじゃないですか。あれは、世間では米価が高いことがまるで悪のように思われているから、それを打ち消すためだったわけでしょ。

たしかに米価を下げれば、国民を納得させられ、選挙の票につながるかもしれない。ただ、それでは農家が困るわけです。諸経費が上がっているのに米価がずっと低迷してきたなかで、農業経営は非常に厳しい状況でした。

日本の米作りは本当に瀬戸際まで来ているんですよ。そのことは、政治家や農林水産省だけでなく、消費者にもわかってもらいたい。このままでは国産の米が食べられなくなりますよ。

