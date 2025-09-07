»³ËÜÍ³¿¤Î¥Î¡¼¥Î¡¼¾ÃÌÇ¢ªÅ¨¥Õ¥¡¥ó¤Î¡È°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¡É¤ËÎÞ¡Ö¤Þ¤¸¤ÇºÇ¹â¡×¡ÖÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¡×
¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤éµåÃÄ»Ë¾å19¿ÍÌÜ¤À¤Ã¤¿
¡ÚMLB¡Û¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º 4¡¼3 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¦¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¡£9²ó2»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤ÆÃ£À®¤òÆ¨¤·¤¿¡£²÷µó¤¬¸¸¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥«¥à¥Ç¥ó¥ä¡¼¥º¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿Ëþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÇï¼ê¡£¡Ö¤Þ¤¸¤ÇºÇ¹â¡×¡Öµã¤¤½¤¦¡×¤ÈÆüËÜ¿Í¤â´¶Æ°¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï½é²ó¤«¤é2²ó¤Þ¤Ç3¼ÔËÞÂà¡£3²ó¤ÏÀèÆ¬¤«¤é2¼ÔÏ¢Â³»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥è¤ò»°¿¶¡¢¥Û¥ê¥Ç¥¤¤òÆó¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¤¿¡£°Ê¹ß¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÂÇÀþ¤ò°µÅÝ¤·¡¢8²ó¤Þ¤ÇËè²ó¤ÎÃ¥»°¿¶¥·¥ç¡¼¤À¤Ã¤¿¡£9²ó¤â2¿Í¤òÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ÂÐ¤¹¤ë¤Ï¥Û¥ê¥Ç¥¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-1¤«¤é¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦Íã¤Ø¤Î¥½¥í¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤³¤³¤Ç¸òÂå¤ò·èÃÇ¤·¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Å¨ÃÏ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁíÎ©¤Á¤Ç»³ËÜ¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥«¥ë¡¦¥ê¥×¥±¥óJr.»á¤¬¥ë¡¼¡¦¥²¡¼¥ê¥Ã¥°¤ÎÏ¢Â³»î¹ç½Ð¾ìµÏ¿¡Ê2130»î¹ç¡Ë¤òÇË¤Ã¤¿Æü¤«¤é30¼þÇ¯¤Ç¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÀ¹Âç¤Ê¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Å¨¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»³ËÜ¤ÎºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¿´¤òÂÇ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»Ë¾å19¿ÍÌÜ¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Ï¸¸¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Å¨ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¤»¤¿¡È¿è¤ÊÂÐ±þ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ì¤¿¡£¡Ö¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¥Õ¥¡¥ó¤Þ¤¸¤ÇºÇ¹â¤ä¤Í¡×¡Ö¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¥Õ¥¡¥ó¤â¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ë¤Î¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¥Õ¥¡¥ó¤â²¹¤«¤¤¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÆ¬Êú¤¨¤Æ¤ë¡×¡Ö²È¤Ç¶«¤ó¤À¤ï¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤À¤ï¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·»³ËÜ¤Î¹ßÈÄ¸å¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬Âç¸í»»¡£ÆóÎÝÂÇ¡¢»àµå¡¢»Íµå¡¢²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç¹ßÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢Âå¤ï¤Ã¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë