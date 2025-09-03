警察官に付き添われて法廷に入るウクライナ元国会議長射殺の容疑者/Reuters

キーウ（ＣＮＮ）ウクライナの国会議員アンドリー・パルビー氏を殺害した容疑者は２日、同議員の死亡への関与を認め、ウクライナ当局に対する「復讐（ふくしゅう）」として犯行に及んだと主張した。

著名な民族主義政治家で、ウクライナ最高会議（国会）の元議長でもあるパルビー氏は、８月３０日、西部リビウで襲撃を受け死亡した。警察は「綿密に計画された」犯行だったとしている。

警察が氏名を公表していないリビウ在住の５２歳の容疑者は９月２日、法廷内の映像で記者団に対し、パルビー氏殺害の責任は自分にあると認めた。容疑者は殺害を「ウクライナ当局への個人的な復讐」と表現した。

殺害にあたりロシアの特殊部隊と協力したことは否定した。パルビー氏を撃ったのは「近くにいたから」だという。

リビウ地方検察庁によると、パルビー氏を射殺した後、容疑者は森へ逃走し、着ていた服を燃やし、乗っていた自転車を分解したとされている。

検察庁は２日、捜査が進む間、容疑者は６０日間勾留されると発表した。

法廷の映像には、容疑者が記者団に対し、評決を速やかに下して欲しいと語る様子が映っている。そうすれば戦争捕虜との交換で、息子の遺体を探しに行けるからだという。

ウクライナのメディアは、容疑者の息子がウクライナ軍の兵士だったと報じている。この件についてリビウ地方検察庁は、他の情報と共に当該の情報も今後調査すると述べた。

パルビー氏の葬儀は２日に執り行われた。リビウの軍政トップ、マクシム・コジツキー氏がソーシャルメディアに投稿した。

「殺人は公正な裁きを受けるだろう」と、コジツキー氏は述べた。