【ワシントン＝橋本潤也】米国のトランプ大統領は８日午後（日本時間９日未明）、ＳＮＳへの投稿で、ロシアとウクライナ双方が５月９〜１１日の３日間、一時停戦すると明らかにした。１０００人規模の捕虜交換も含まれるとしている。トランプ氏は一時停戦について「私が直接要請した」と明らかにした上で、ロシアのプーチン大統領とウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が「同意」したと主張している。停戦が「非常