「アカウントに乗っ取りの危険がある」などの口実でパスワードを入力させてアカウントを乗っ取る手口が横行している「社長から急な投資案件の連絡が来て、言われた口座に3000万円を振り込んだ。あとで偽物だと気づいた」【写真】はてなが公表した事案の経緯ビジネスチャット「Chatwork」を使った"社長なりすまし詐欺"の被害を訴えるX投稿が、342万インプレッションを超える拡散を見せた。経理担当者がニセの社長アカウントから接触