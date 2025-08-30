1,000円以下で買える｢遮熱シート｣があれば、エアコンの負担を減らしながら節電にもなるよ
この記事は2024年9月8日に公開された記事を編集して再掲載しています。
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
暑い日が続いていますね…。まだまだエアコンをフル稼働させている方多いはず。
エアコンは、室内の熱を冷媒などを通して室外に放出するのですが、室外機の温度が高いと、運転効率が低下し、余計な電気代がかかってしまいます。
つまり、直射日光によって室外機や周辺のものが相当に熱を持った状態は、エアコンにとっては不利な状況ということ。
エアコン室外機に設置する「エアコン室外機遮熱シート」は、こうした問題を緩和し、電気代の節約に役立てられるというアイテムです。
3層構造による高い遮熱効果
「エアコン室外機遮熱シート」の要注目ポイントは、しっかり太陽熱を遮断できる3層構造にあります。
アルミ蒸着シートと気泡緩衝材を組み合わせていることで、太陽光を反射し、熱が室外機に伝わるのを抑えることができます。
また、強力なネオジム磁石でくっつけるだけというカンタンな装着方法になっているので、設置に手間がかからないところも、助かるポイントです。
台風など風が強いときには取り外しておく必要がありますが、特に面倒な作業でもないので問題はないでしょう。
ひさし・サイドガード付き
天板だけをカバーするタイプとは違い、ひさしが付けられていて、側面上部までガードできる点も、見逃せないところ。
しっかり日陰を作れるので、さらに遮熱効果が期待できるでしょう。
室外機の適応サイズは、幅80cm以下×奥行き39cm以下となっています。事前に、設置予定の室外機を測っておくのをお忘れなく。
また、夏場の直射日光対策としてだけではなく、雨や雪による汚れを防ぐアイテムとしても活用することができます。
エアコンの効率をアップし、電気代の節約が期待できる「エアコン室外機遮熱シート」は、比較的安価に導入できるのも助かるところ。年々厳しくなる猛暑の中、高騰する電気代を削減する強い味方になってくれるはずです。
商品のデザインや仕様、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。
Source: Amazon.co.jp