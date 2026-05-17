◇大相撲夏場所８日目（１７日、東京・両国国技館）西序ノ口８枚目・森麗（もりうらら）が西同２２枚目・本多（錣山）を力強く押し出し、初白星を挙げて１勝３敗とした。３８歳の森麗は身長１６７・８センチ。対する本多は１５歳で１９０センチの長身を誇る。森麗は２２センチ差、２３歳下の相手に立ち合いから前に出て、頭をつけて粘り強く押し続けた。師匠の大嶽親方（元幕内・玉飛鳥）からの「前に出ろ」という教えを実践。