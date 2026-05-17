元サッカー女子日本代表・なでしこジャパンのDF岩清水梓選手の引退セレモニーが16日、所属する日テレ・東京ヴェルディベレーザの試合後に行われました。2000年に日テレ・メニーナでデビューし、日テレ一筋で26年間プレー。2019年に結婚、2020年に長男を出産した後に復帰し、今季まで現役を続けました。なでしこジャパンでは通算122試合出場、11得点をマーク。2011年のワールドカップでは中心選手として優勝に貢献しました。この日