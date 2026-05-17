現地５月16日に開催されたポルトガルリーグ最終節で、守田英正を擁するスポルティングは、ジウ・ヴィセンテとホームで対戦。３−０で快勝し、チャンピオンズリーグ出場圏内の２位でシーズンを終えた。今季限りでスポルティングを去る守田は、73分までプレーし、勝利に大きく貢献。交代時にはスタンディングオベーションが起こるなか、涙を流しながらピッチを後にした。地元メディア『Record』によれば、スポルティング最終戦