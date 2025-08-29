俳優の杉浦太陽さんとタレントの辻希美さんの長女・希空さんは8月28日、自身のInstagramを更新。デートコーデを公開しました。（サムネイル画像出典：希空さん公式Instagramより）

俳優の杉浦太陽さんとタレントの辻希美さんの長女・希空さんは8月28日、自身のInstagramを更新。大人っぽいデートコーデを披露し、反響を呼びました。

【写真】希空の太ももちら見え大人っぽデートコーデ

「せいとデートしてきたぞ」

希空さんは、「せいとデートしてきたぞ」「お買い物沢山して焼肉食べました　幸せな1日　また行こうね~」とつづり、4枚の写真を投稿。フリルがあしらわれた黒いミニ丈のワンピースを着用し、大人っぽい雰囲気のデートファッションを披露しています。ミニスカートとひざ下丈ソックスの間から見えるほっそりとした脚が美しいです。顔は写っていませんが、投稿文からおそらくデートの相手は、きょうだいで長男の青空(せいあ)さんだと思われます。

この投稿には、記事執筆時点の29日現在で7万4000件を超える「いいね！」が寄せられています。

美脚ショットはほかにも

21日にも、美脚が目を引く写真を投稿をしている希空さん。デニム素材のミニスカートを着用したカジュアルなコーディネートは、また違った魅力が感じられます。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
(文:熱帯夜)