【ローソン】から【森半】とコラボした「抹茶スイーツ」が新作として登場中。抹茶本来の香りや渋みなど、本格的な味わいが楽しめるスイーツのようです。今回はマニアが食した、イチオシの抹茶スイーツをご紹介。ちょっと気分を上げたいティータイムにおすすめです。 天面にはパウダーがかかったプチ贅沢感 深みのある色合いの生地が目を引く「濃い抹茶クッキーシュー」