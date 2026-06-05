6月4日までに、King ＆ Prince（以下、キンプリ）の高橋海斗が自身のInstagramでインスタライブを配信。5月31日におこなわれたアイドルグループ・嵐のラストライブを見た感想を述べ、その内容が大きな話題となっている。高橋は、《みんながカッコつけてた日》と題してインスタライブを開催。淡い黄色のシャツとサングラスを頭に着用し、ラフな装いで登場した。配信中はファンから届く質問に次々と気さくに応じていたが、その中