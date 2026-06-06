【モデルプレス＝2026/06/06】韓国の女優ハン・ジヒョンが6月5日、自身のInstagramを更新。白ワンピースのコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「ペントハウス」出演女優「芸術レベル」ほっそり美脚◆ハン・ジヒョン、美脚際立つ爽やかコーデ公開ジヒョンは「そうすべきじゃない？」と韓国語でつづり、通路のような場所で撮影された複数枚の写真を投稿。胸元にフリルがあしらわれた白のミニ丈ワンピース姿を披露し