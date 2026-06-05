10月にフジテレビ系で放送される連続ドラマ『kiDnap GAME』で主演を務める坂口健太郎。フジテレビが香港、韓国と共同制作する大型プロジェクトとあって、ファンの期待値も高まっている。しかし、女優の永野芽郁との騒動が、いまだに尾を引いている──。発端となったのは、6月4日の「WEB女性自身」の報道。「2025年9月の『文春オンライン』によると、坂口さんは年上の一般女性と同棲していたものの、永野さんとも親密になり、