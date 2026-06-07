【モデルプレス＝2026/06/07】YouTubeチャンネル「びっちちゃん。」の活動休止を発表した「しろ」が、モデルプレスのインタビューに応じた。前編では、異色の経歴を持つ彼女の軌跡から、チャンネル急成長の裏側、2度の解雇、 活動休止の真相までたっぷりと話を聞いた。【写真】しろ、黒ストでセクシーに美脚見せ◆しろ、学生〜社会人〜YouTube開設までの歩み― まずは、しろさんのこれまでの経歴についてうかがいたいです。YouTube