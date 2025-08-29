¡ØWEST.¡Ù¶Í»³¾È»Ë¤¬¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ©¤Á¾å¤²¡¡¡ÖÃ¯¤¬Çã¤¦¤Î¡©¡×¤È¿É¸ý°Õ¸«¤â¡Ä¤¿¤Á¤Þ¤Á´°ÇäÂ³½Ð
¡ØWEST.¡Ù¤Î¶Í»³¾È»Ë¡Ê35¡Ë¤¬¡¢£¸·î10Æü¤Ë¸Ä¿Í¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ÊÈ¯É½¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¹ðÃÎ¡£
¤Î¤Á¤Ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖF BULL¡ÇS¡×¡Ê¥¨¥Õ¥Ö¥ë¥º¡Ë¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¤ä²Á³Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ìÉô¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¿É¸ý¤Ê°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤È¤ÏµÕ¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¼«ÂÎ¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ï¹¥Ä´¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ÊÈ¯É½¡×¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¶¤ï¤Ä¤¯¤â¡Ä
¶Í»³¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯£±·î¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¸µ½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¦¼íÌîÉñ»Ò¡Ê37¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£º£²ó¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ÊÈ¯É½¡×¤¬¤¢¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âè£±»ÒÃÂÀ¸¤ÎÊó¹ð¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¤¿¶Í»³¤Ï¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Ø¡ª¡¡·ù¤ÊÈ¯É½¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é°Â¿´¤·¤Æ¤Í¡¡¥É¥¥É¥¤À¤±¤É³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤Ã¡×¤ÈÄÉµ¡£¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢
¡Ò¾È»Ë¤¯¤ó¤ÎÈ¯É½¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡ÇÛÎ¸¤·¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡Ó
¡Ò¡Ø·ù¤ÊÈ¯É½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾È»Ë¤¯¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¡¢¿´¤¬²¹¤Þ¤ë¡£¤É¤ó¤ÊÈ¯É½¤Ç¤â¡¢¾È»Ë¤¯¤ó¤Î¹¬¤»¤¬°ìÈÖ¡ª¡Ó
¡Ò¾È»Ë¤¯¤ó¤ÎÈ¯É½¡¢°ì½Ö¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¤±¤É¡Ø·ù¤ÊÈ¯É½¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é°Â¿´¤·¤Æ¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦´°àú¤Ê¥Õ¥©¥í¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤¿¡Ó
¤È¡¢¶Í»³¤ÎÇÛÎ¸¤Ë´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶Í»³¤Ï£¸·î12Æü¤Ë¼«¿È½é¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖF BULL¡ÇS¡×¡Ê¥¨¥Õ¥Ö¥ë¥º¡Ë¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò°ÆÆâ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÂô»³¤Î¿Í¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡ØF BULL¡ÇS STORE¡Ù¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶Í»³¤Î°¦¸¤¤Ç¤â¤¢¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤À¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿ôÂ¿¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¶Í»³¤Ï¥·¡¼¥µ¡¼¡¢¥´¡¼¥ä¡¼¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿°¦¸¤¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²É¤¤ÎÌ¾Á°¤ò¤È¤Ã¤¿¡Ø¥·¡¼¡õ¥´¡¼¤¤ã¤Ã¤×¡Ù¤Ï7,150±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï8,000±ßÂæ¤Ê¤É¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ø¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥Ä¥¢¡¼T¥·¥ã¥Ä¤è¤ê¤â¹â¤¤¡Ù¡ØÇã¤¦¿Í¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¹¥°ÕÅª¤ÊÈ¿±þ¤ÇÂ¨´°Çä¤Ë
¤È¤³¤í¤¬¡¢¶Í»³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ò¾È»Ë¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ó
¡Ò¾È»Ë¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë°¦¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÅÁ¤ï¤ë¤·¡¢ÃËÀ¤Ç¤â½÷À¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¯Ãå¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤ß¡ª¡Ó
¡Ò¾È»Ë¤¯¤ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¢ÎÉ¿´Åª¤Ê²Á³Ê¤À¤è¤Í¡£¡Ø¥Ä¥¢¡¼T¥·¥ã¥Ä¤è¤ê¹â¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤ó¡Ó
¡Ò¾È»Ë¤¯¤ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤¬¹â¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´Á³ÉáÄÌ¤Î²Á³Ê¤À¤Ã¤¿¡Ó
¤È¡¢¹¥°ÕÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢Âç¤Î¶Í»³¹¥¤¤Ê¤é¤Ð¡¢Èà¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«Æ¨¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö£¸·î16Æü¸á¸å12»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿19ÅÀ¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÂ¨´°Çä¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡ØSOLD OUT¡Ù¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØF BULL¡ÇS¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ï¡ØÁá¡¹¤Ë¤âsold out¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ ¤´¹ØÆþ½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍÀ¿¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¼Õºá¡£¹©¾ì¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢ºß¸Ë¤òÊä½¼¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏºÆÅÙ¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë°ìÉôºß¸Ë¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢20Æü¸á¸å12»þ¤ËÄÉ²ÃÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
21Æü¤Î¸á¸å¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Øºß¸Ë¤¬»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¡££±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Íâ22Æü¤Ë¤ÏÄÉ²ÃÊ¬¤â´Þ¤á¤¹¤Ù¤Æ´°Çä¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¡ØÇã¤¦¿Í¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥Ó¥¢¤ÊÀ¼¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢¶Í»³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï½çÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê»þÂå¤«¤é¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î°áÁõ¤ä¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëÎã¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼«¤é¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÏÄÁ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡££±¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢º£¸å¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£