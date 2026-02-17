2月16日、7人組アイドルグループ・WEST.がYouTube動画を更新し、『WEST．【移動中トーク】2チームに分かれてドライブ!』と題した企画を公開した。サムギョプサル店へ向かう車中の様子を収めた内容で、メンバーが2組に分かれて移動しながら自由に会話を繰り広げるというものだ。「桐山照史（あきと）さん、神山智洋さん、中間淳太さんのチームでは、近況や交友関係についての話題が続いた後、個人活動の忙しさに触れる流れとなり