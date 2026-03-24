【モデルプレス＝2026/03/24】WEST.の公式YouTubeチャンネルが3月23日に更新された。メンバーの桐山照史が新たに購入したバイクを公開し、反響を呼んでいる。【写真】STARTOイケメン「渋くてかっこいい」人生初購入した50年前のヴィンテージバイク◆桐山照史、新しいバイクを公開WEST.公式YouTubeチャンネルは「『桐山照史の趣味時間』桐山、バイク買ったってよin沖縄」というタイトルで「桐山照史がしたい事を只々ひたすらしてい