海外不動産投資家の宮脇さき氏「本当のお金持ちは“地味で目立たない”だけ！見せびらかす人は真の富裕層ではない」

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「資産数十億の隠れ富裕層とは？彼らが選ぶ投資先と人生の攻略法を解説します！」と題した動画で、超富裕層が実践する本当の資産防衛術について詳細に語りました。今回の動画では「本物の資産家や富裕層ほど、驚くほど質素に、誰にも気づかれずにその資産を築き上げている」と指摘。話題の「ステルスウェルス」という概念について11の特徴を解説し、従来の「派手で目立つ」という金持ち像を真っ向から否定しました。



宮脇氏はまず、「お金持ちと思われるほど損」と語り、その理由として「例えばAmazonのジェフ・ベゾスやMetaのマーク・ザッカーバーグが所有する不動産ですら個人名ではなく法人名義。『自分の資産がバレると、税務署や悪意ある人間が近づくから』だ」と具体例を挙げます。



また、超富裕層は「自分の名前で何も持たない」姿勢を強調。「ペーパーカンパニー・ファミリートラストなどの信託を利用することで、法的には何も所有せず、実質的なコントロールと匿名性を確保している」と明かしました。その上で「資産家として見栄で豪華な車や時計を所有したくなっても、相続リスクや課税リスクを最小化するために、ただコントロールできればいいとする境地に行き着く」と述べています。



さらに「資産家はギラギラしたものより、こっそりと地方の山林や現金を生む倉庫などインスタ映えしない不動産を買う」「地味な格好をして周囲に溶け込む、『普通の人』を演じることでトラブルを避ける」といった隠れ富裕層ならではの行動原理も解説。「地味な人が真の勝者。豪華な見せ方をしている時点で持っているフリの可能性大」と、その本質を鋭く喝破しました。



印象的だったのは子育て論です。「超富裕層ほど、うちは普通の家庭だよと子供に伝えて育てる。莫大な資産の存在を知らせるのは20代以降。その理由は。何もしなくていいほどのお金を与えると、努力ややる気を失うから」。ウォーレン・バフェットの「子供には何でもできるだけのお金は与えたい。だが何もしなくていいほどのお金は渡さない」という有名な言葉も引用していました。



他にも「収入ではなくローンで生活する」「ゴーストクレジットカード（匿名・無記名）を使う」「複数パスポートで世界を庭にする」「自分の職業も曖昧に偽装する」など、人知れず富を守る極意が次々紹介されました。宮脇氏は「見栄やステータスゲームに巻き込まれているうちは、本物の富裕層とは言えない。SNSでキラキラ投稿を競うのは虚構の豊かさ」とバッサリ。「真の富裕層は、精神的な豊かさと手堅い資産コントロールを両立している」と強調します。



動画の締めくくりで宮脇氏は、「今日紹介した11の特徴を参考に、華美さで判断せず自分が目指す本当の豊かさについて考えてみてほしい。『豪華＝豊か』という時代は終わり。むしろ派手さゼロ・中身は超本物が勝者である」と視聴者に投げかけ、動画を締めました。