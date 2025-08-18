お笑いタレント有吉弘行（51）が、17日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。自身にまつわるフェイクニュースに対し、注意喚起を行った。

有吉はマツコ・デラックスの腰の亜脱臼を心配するリスナーのメールを読み上げた。そこには有吉のアキレス腱（けん）痛を心配する声もあった。

有吉は「俺はアキレス腱切れてないから。マジで肉離れだから。まだこういうことを言うやつがいる。こういうフェイクニュース？ 困るよね」と切り出した。

そして過去にふくらはぎを負傷したビビる大木について言及。「大木ね、俺の何年か前に肉離れをしたんだけど。その後、やっぱり癖になっちゃったりする可能性があるし。どうしても弱るんだよ、やったところが。プロレスラーから聞いて、ふくらはぎを鍛える道具をやってて。俺にも教えてくれて、俺もやってるんだけど」と説明。

続けて「でもやっぱり、前よりつるね。やったところがね。朝起きてグーッとつって。俺、そんな経験なかったから。『イたたた、イって〜』ってぐらいつっちゃうんだよね、古傷」と語った。