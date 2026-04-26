タレントの有吉弘行が２６日、ＪＦＮ系ラジオ「ＳＵＮＤＡＹＮＩＧＨＴＤＲＥＡＭＥＲ」に出演。結成１６年以上の漫才師による賞レース「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２６」の決勝進出者が決まったニュースに反応した。決勝に進出したのは「金属バット」「タモンズ」「ザ・パンチ」「黒帯」「シャンプーハット」「ヤング」「リニア」「トット」の８組。このコンビ名をすべて読み上げた有吉は、「まさに…