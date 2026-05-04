テレビ朝日久保田直子アナウンサー（44）が4日、自身のインスタグラムを更新。8日放送の同局系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜午後8時）で、タレントのマツコ・デラックス（53）が復帰することを発表した。久保田アナは「マツコ復帰！」というテロップとともに久保田アナ、有吉弘行、マツコの3人が映ったショットを掲載。「今週8（金）のかりそめ天国からマツコさんが復帰されます〜」と、涙の絵文字を添えて報告。「本当に