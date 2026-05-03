U-16日本代表GKの伊東レオン優樹が2日、自身のSNSを通じてベルギーの名門アンデルレヒト加入を報告した。伊東は英語で「Grateful to have signed for this Big club」と投稿。さらに日本語でも「来季からはコルトレイクを離れ、アンデルレヒトに入団する事になりました。難しい挑戦にはなりますが頑張っていくので日本から応援お願いします!」とコメント。新天地での挑戦への意気込みを示した。2010年1月6日生まれの16歳は、