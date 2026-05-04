ラーメン店やうどん店でふと隣の席に目をやると、麺を啜り切れずに途中でブチッと噛み切り、残りを丼に落としている人がいる。自分の食べ方ではないとはいえ、その光景にモヤッとしてしまう人も少なくないようだ。ガールズちゃんねるに4月下旬、「麺を食いちぎるのはあり？なし？」というトピックが立ち、熱い議論が交わされた。トピ主は次のように不満を漏らしている。「ラーメンとかうどんなどを食べるときに食いちぎって器に戻