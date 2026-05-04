イメージ悪化が止まらないドジャースのダルトン・ラッシング捕手（２５）に元ＭＬＢ選手から叱責の言葉が飛び出した。元ツインズ内野手のトレバー・プルーフ氏（３９）は「彼は少し落ち着く必要がある。野球には『謙虚であるか、さもなくば屈辱を味わうことになる』という格言がある。このゲームは非常に厳しいもので、キャリアを通して１人のままでいられるわけがない」としたうえで「悪役をやりたいならやればいい。野球で苦