アメリカ・ニューヨークのターミナル駅、グランドセントラル駅で先月、高齢者3人が男に切りつけられた事件をめぐり、地元警察は1日、警察官が装着していたボディーカメラの映像を公開しました。ニューヨーク市警の警察官が装着していたボディーカメラの映像は先月11日のもので、警察官が向き合っているのは、地下鉄のグランドセントラル駅のホームで長い刃物を振り回す男。警察官「刃物をおろせ！」男「俺は悪魔だ」地元メディアに