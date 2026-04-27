お笑いタレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める26日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行SUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜午後8時）に出演。仕事復帰したマツコ・デラックスについて語った。有吉は、ポメラニアンが警察犬に1発合格したニュースにふれ「これはすばらしいことだし、優秀なワンちゃんだしね。飼ってる方もすごい愛情を注いでて、すごい信頼感を持って育ててらっしゃるけど、やっぱりこういう責任ある仕事をする