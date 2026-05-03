お笑いタレントの有吉弘行が３日、自身がパーソナリティーを務める「有吉弘行のＳＵＮＤＡＹＮＩＧＨＴＤＲＥＡＭＥＲ」（日曜・後８時）で母が死去したことを明かした。「ゴールデンウィークレポート」と題したテーマでトークを進める中で有吉は「私ごとなんですがね、母が亡くなってしまいましてね」と報告。事前に、Ｎｅｔｆｌｉｘで配信されたドラマ「地獄に堕ちるわよ」についての話題もあったことから「急な話ではな