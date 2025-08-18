プロ野球パ・リーグは17日、各地で3試合が行われました。

5位西武と対戦した3位オリックスは序盤に6点リード奪われる苦しい展開。それでも5回に太田椋選手が満塁ホームランを放ち、2点差に迫ります。さらに6回には中川圭太選手が2ランで同点。その後、延長にもつれこむも12回に廣岡大志選手がホームランを放ち、オリックスがサヨナラ勝利を収めました。

首位ソフトバンクは先発のモイネロ投手が、7回まで10奪三振無失点の好投をみせます。しかし打線がロッテ投手陣から得点が奪えず8回まで無得点。0-0のまま迎えた9回ウラ、ソフトバンクは1アウト1塁3塁を作ると、牧原大成がヒットを放ち、ソフトバンクが接戦を制しました。

首位とのゲーム差3の2位・日本ハムは4位の楽天と対戦。7回まで7-0と快勝のペースでしたが、先発の伊藤大海投手が2ランを打たれ、8回から継投に入りますがこの回3失点で7-5まで迫られます。それでも9回は柳川大晟投手が無失点で抑え日本ハムが連勝。伊藤投手はリーグトップの12勝目をあげています。

【17日のパ・リーグ結果】

◆オリックス7x-6西武

勝利投手【オリックス】横山楓(1勝)

敗戦投手【西武】中村祐太(2敗)

本塁打【オリックス】太田椋8号、中川圭太9号、廣岡大志5号

◆ソフトバンク1x-0ロッテ

勝利投手【ソフトバンク】 杉山 一樹 (3勝2敗18S)

敗戦投手【ロッテ】益田直也 (1勝4敗5S)

◆日本ハム7-5楽天勝利投手【日本ハム】伊藤大海 (12勝6敗)敗戦投手【楽天】ヤフーレ(2勝5敗)セーブ【日本ハム】柳川大晟(2勝1敗9S)本塁打【楽天】ボイト5号